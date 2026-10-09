Non solo Endrick, anche Inacio nel mirino del Milan: il piano per la Champions

Il Milan guarda già a gennaio con un obiettivo preciso: rinforzare la rosa di Ruben Amorim in vista della seconda parte della stagione e, soprattutto, costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli. Al centro delle strategie della dirigenza rossonera non ci sarebbe soltanto Endrick: secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Gonçalo Inacio dello Sporting.

Milan, non solo Endrick: spunta anche Inacio

La pista che porta a Gonçalo Inacio si inserisce nel progetto di rafforzamento della rosa. Il difensore portoghese, classe 2001, rappresenta un profilo particolarmente interessante per il Milan per qualità, esperienza internazionale e capacità di giocare in una linea difensiva a tre.

La Gazzetta sottolinea come il club rossonero stia lavorando per garantire ad Amorim rinforzi importanti già a gennaio. Endrick è il nome più suggestivo per l’attacco, ma Inacio potrebbe rappresentare un investimento altrettanto strategico per il reparto arretrato.

Il portoghese conosce bene il sistema di gioco del tecnico rossonero e potrebbe inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.

L’obiettivo è la Champions League

La strategia del Milan nasce soprattutto dalla volontà di alzare il livello della rosa in vista della Champions. La dirigenza vuole evitare di arrivare alla seconda parte della stagione con un organico corto e punta quindi a individuare in anticipo le opportunità offerte dal mercato.

Inacio rappresenterebbe proprio questo tipo di operazione: un giocatore giovane, già abituato alle competizioni europee e con caratteristiche compatibili con il calcio di Amorim.

Il suo arrivo, inoltre, permetterebbe al Milan di aumentare le alternative nel reparto difensivo e di avere maggiore libertà nelle rotazioni.

Endrick e Inacio: il doppio piano del Milan

Il mercato rossonero potrebbe quindi svilupparsi su due fronti. Endrick per l’attacco, Inacio per la difesa: due operazioni differenti ma accomunate dalla stessa idea, quella di costruire una rosa più profonda e competitiva.

Per il brasiliano del Real Madrid l’ipotesi più concreta resta quella del prestito, mentre per Inacio la situazione sarebbe inevitabilmente più complessa, considerando il peso del giocatore all’interno dello Sporting.

La Gazzetta dello Sport evidenzia dunque un Milan particolarmente attivo sul mercato: gennaio potrebbe diventare il momento decisivo per correggere la rosa e dare ad Amorim gli strumenti necessari per affrontare il calendario con ambizioni sempre maggiori.

L’obiettivo è chiaro: non soltanto arrivare in Champions, ma presentarsi alla competizione con una squadra all’altezza del palcoscenico europeo.