Il Milan insiste su Alex Scott: può essere lui il nuovo regista dopo Modric

Il Milan guarda al futuro del centrocampo e inizia a individuare i possibili eredi di Luka Modric. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera c’è Alex Scott, centrocampista classe 2003 del Bournemouth, considerato particolarmente adatto alle esigenze tattiche di Ruben Amorim.

A rilanciare il nome dell’inglese è il Corriere dello Sport, che dedica spazio alla pista nella propria edizione odierna. Scott rappresenta uno dei giocatori più seguiti dal Milan in prospettiva futura, soprattutto per le sue caratteristiche tecniche e per la capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo.

Alex Scott nel mirino del Milan

Il centrocampista del Bournemouth è ormai un profilo affermato in Premier League e ha attirato l’attenzione anche della Nazionale inglese. Il Milan lo considera una possibile soluzione per costruire il centrocampo del futuro, con l’idea di inserire progressivamente un giocatore giovane ma già abituato a confrontarsi con un calcio di alto livello.

La pista, però, non è semplice. Il Bournemouth valuta Scott una cifra importante, nell’ordine dei 50 milioni di euro, una richiesta che renderebbe l’eventuale operazione particolarmente onerosa per il club rossonero.

Il possibile dopo-Modric

Il nome di Scott va inserito soprattutto nel progetto di successione a Modric. Il croato ha appena prolungato il proprio rapporto con il Milan fino al 2027, ma la società deve necessariamente iniziare a programmare il futuro del reparto.

Scott potrebbe rappresentare una soluzione coerente con questo percorso: giovane, dinamico, tecnico e capace di garantire qualità nella costruzione del gioco. Il suo profilo piace proprio perché può essere adattato a diverse interpretazioni del centrocampo e, nelle idee rossonere, potrebbe diventare una pedina centrale del progetto nei prossimi anni.

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza

Un altro ostacolo è rappresentato dalla concorrenza. Scott è seguito da diversi top club e il suo rendimento con il Bournemouth ha fatto aumentare rapidamente la sua valutazione. Anche club di Premier League e grandi società europee stanno osservando con attenzione la sua crescita.

Per il Milan, dunque, si tratta al momento di una pista da seguire e non di una trattativa in fase avanzata. La società studia il mercato con largo anticipo e Scott è uno dei nomi individuati per il centrocampo del futuro. Il prezzo fissato dal Bournemouth, però, impone una riflessione: per arrivare all’erede di Modric servirà un investimento importante.