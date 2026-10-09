Milan, Cardinale accelera sui rinnovi: Pulisic, Rabiot e Pavlovic le priorità

Il Milan prepara le prossime mosse per blindare alcuni dei protagonisti della rosa di Massimiliano Allegri. Al centro dell’agenda societaria ci sono soprattutto i rinnovi di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic, tre giocatori considerati importanti per il presente e per il futuro del progetto rossonero.

A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che racconta come Gerry Cardinale sia atteso a Milanello per riprendere in mano anche i dossier legati ai prolungamenti contrattuali. Il numero uno di RedBird sarà poi al seguito della squadra in occasione della sfida contro il Sassuolo, ma tra gli appuntamenti in agenda non ci sono soltanto questioni legate al campo.

Pulisic, Rabiot e Pavlovic: il Milan vuole blindare i suoi big

Il club rossonero considera prioritario mettere al sicuro tre elementi che hanno assunto un peso significativo nelle gerarchie di Allegri. Pulisic è il caso più urgente: l’attuale accordo scadrà nel 2027 e il Milan vuole lavorare per trovare una nuova intesa che permetta di proseguire il rapporto ancora a lungo.

L’americano è diventato uno dei punti di riferimento della squadra e la società non vorrebbe arrivare troppo vicina alla scadenza prima di definire il suo futuro. L’obiettivo è quindi avviare il confronto con il suo entourage e arrivare a una soluzione condivisa nei prossimi mesi.

Rabiot e Pavlovic, la scadenza è fissata al 2028

Situazione differente, ma altrettanto importante, per Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic. Entrambi hanno un contratto valido fino al 2028, ma il Milan vuole comunque muoversi con anticipo.

Per il centrocampista francese l’idea è quella di discutere un adeguamento dell’ingaggio e prolungare ulteriormente il rapporto. Rabiot rappresenta infatti una pedina centrale per equilibrio, esperienza e personalità all’interno del centrocampo.

Discorso simile per Pavlovic, che ha attirato attenzioni soprattutto dalla Premier League. Il Milan vuole evitare di trovarsi in futuro nella situazione di dover gestire una possibile cessione a condizioni non favorevoli e punta quindi a rafforzare il legame con il difensore serbo.

Cardinale in Italia: i rinnovi entrano nel vivo

La presenza di Cardinale a Milanello può quindi rappresentare un momento importante per definire la strategia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il proprietario rossonero vuole fare il punto con i propri uomini e stabilire la linea da seguire sui tre contratti.

I primi contatti con gli agenti sono attesi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare alla prossima sosta per le Nazionali con un quadro ancora più chiaro. La volontà del Milan è quella di non farsi trovare impreparato e di costruire continuità attorno ai giocatori ritenuti centrali dal progetto tecnico.

Il Milan guarda anche al futuro

I rinnovi di Pulisic, Rabiot e Pavlovic si inseriscono in una strategia più ampia. La società sta infatti lavorando contemporaneamente sul mercato, sulla struttura dirigenziale e sui prossimi investimenti, con l’obiettivo di dare ad Allegri una rosa competitiva.

La priorità immediata resta però blindare i propri titolari. Il messaggio è chiaro: il Milan non vuole perdere i suoi uomini chiave e intende affrontare per tempo le situazioni contrattuali più delicate.