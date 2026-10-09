Milan, la difesa è un rebus: Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi in corsa

Il Milan prepara la ripartenza in campionato e, in vista della sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim è chiamato a sciogliere diversi dubbi soprattutto in difesa. Dopo la sosta per le Nazionali, il tecnico portoghese deve infatti valutare uomini e modulo, con due soluzioni ancora sul tavolo: la conferma della linea a quattro oppure il ritorno alla difesa a tre.

A fare il punto è il Corriere dello Sport, che individua in Mario Gila, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic e Davide Bartesaghi i principali candidati per comporre il reparto arretrato. Le scelte definitive arriveranno soltanto dopo gli ultimi allenamenti, ma il confronto con il Sassuolo rappresenta già un appuntamento importante per capire quale sarà l’assetto del Milan nelle prossime settimane.

Milan, difesa a quattro o ritorno a tre?

Il primo interrogativo riguarda il sistema di gioco. Amorim ha utilizzato entrambe le soluzioni e contro il Sassuolo potrebbe decidere di cambiare nuovamente pelle alla squadra. La difesa a quattro garantirebbe maggiore continuità rispetto alle ultime partite, mentre il ritorno al sistema a tre permetterebbe al tecnico di sfruttare maggiormente le caratteristiche dei suoi centrali.

Il momento della stagione impone comunque attenzione. Il Milan arriva da un periodo nel quale alcuni risultati non hanno rispecchiato pienamente le aspettative e la ripresa del campionato dovrà servire anche a ritrovare equilibrio e solidità.

Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi: i favoriti

Tra i difensori che possono partire dal primo minuto spicca Mario Gila. Lo spagnolo è diventato una delle principali alternative per il reparto e potrebbe essere confermato dopo le recenti prestazioni. Al suo fianco resta in corsa De Winter, mentre Pavlovic rappresenta un’altra soluzione importante per dare fisicità e aggressività alla linea.

Attenzione anche a Bartesaghi. Il giovane rossonero continua a essere considerato una risorsa interessante e potrebbe trovare spazio soprattutto se Amorim dovesse optare per un assetto che valorizzi maggiormente la sua capacità di spinta.

Da valutare anche la situazione di Pervis Estupiñan, rientrato dagli impegni con la Nazionale dopo l’infortunio al ginocchio. Le sue condizioni saranno determinanti per capire quali saranno le scelte sulle corsie e, più in generale, quale formazione verrà proposta contro il Sassuolo.

Pulisic dall’inizio: sarà il supporto per Gonçalo Ramos

Le novità non riguardano soltanto la difesa. In attacco, il Milan punta a recuperare Christian Pulisic dal primo minuto, con l’americano destinato a giocare a supporto di Gonçalo Ramos.

Il portoghese è reduce dagli impegni con la Nazionale e rappresenta una delle principali soluzioni offensive a disposizione di Amorim. La presenza di Pulisic alle sue spalle potrebbe garantirgli maggiore libertà e permettere al Milan di aumentare la pericolosità negli ultimi metri.

Amorim prepara le scelte per il Sassuolo

La sfida contro il Sassuolo sarà quindi importante anche per definire le gerarchie. Il tecnico dovrà decidere se puntare sulla continuità o introdurre qualche modifica, soprattutto nel reparto arretrato. Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi sono pronti a giocarsi le proprie chance, mentre davanti Pulisic sembra destinato a tornare protagonista.

Il Milan vuole ripartire con una vittoria e ritrovare subito certezze. Per Amorim, però, la gara rappresenterà anche un test significativo per capire quale sia la soluzione migliore in vista del fitto calendario che attende i rossoneri.