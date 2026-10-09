De Winter-Milan: dal retroscena su Seedorf alla promessa in caso di vittoria dello scudetto

Koni De Winter, difensore belga del Milan classe 2002, ha rilasciato un’intervista a ‘SportMediaset’ in cui ha ripercorso il suo rapporto con l’allenatore Ruben Amorim, gli aneddoti familiari e una singolare promessa ai tifosi rossoneri.

Amorim, la difesa e il ruolo di titolare

De Winter ha affrontato il tema della sua posizione tattica nel sistema di gioco rossonero. “Titolare inamovibile? Questa è una domanda più per il mister. Cerco di fare il mio lavoro e dare il massimo”, ha dichiarato il centrale. Sulla scelta di Amorim di passare a una difesa a quattro, De Winter ha confermato l’efficacia della soluzione: “Amorim ha voluto provare questa cosa, secondo me stavamo giocando bene anche a tre. Il mister prende le decisioni per vincere le partite: lo abbiamo fatto, quindi è stata la scelta giusta”.

Riguardo al numero di maglia, De Winter ha spiegato la scelta del 5: “Non c’è un perché sul numero 5, l’ho fatto perché era libero. Mi piace giocare con numeri bassi: ho avuto il 3, il 4 e adesso il 5”. Ha aggiunto che il numero ha una storia importante al Milan: “Mi hanno detto che è stato di Costacurta, che non ho vissuto ma di cui ho sentito molto il nome”.

Il nome di Seedorf e la storia familiare

Un aneddoto curioso emerge dal racconto di De Winter sulla scelta del suo nome. “Mio papà non voleva chiamarmi Koni, ma Clarence: in onore di Seedorf, me lo ha confessato due anni fa. Si tratta di un altro giocatore che ha fatto la storia qui”, ha rivelato il difensore belga. La confessione paterna rappresenta un legame simbolico tra le generazioni di giocatori che hanno indossato la maglia rossonera.

Da Milanello a Casa Milan in bici se vince lo scudetto

De Winter ha formulato una promessa singolare ai tifosi del Milan in caso di vittoria dello scudetto. Appassionato di ciclismo, il difensore ha dichiarato: “Sono appassionato di bicicletta, ho fatto giri anche di due giorni con mio papà. Fare da Milanello a Casa Milan se vinciamo lo scudetto? Certo, perché no”. Una promessa che unisce la passione personale alla dedizione verso il club.

De Winter ha anche confermato il suo attaccamento al Milan, affermando che restare a lungo in rossonero sarebbe un obiettivo importante. “Se mi piacerebbe restare per sempre al Milan? Certo, è un club che deve stare al top e se come giocatore puoi rimanere tanti anni qui… penso che in tanti firmerebbero per questa carriera”.