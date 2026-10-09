Sassuolo-Milan, Amorim va verso il 4-4-1-1: Moreira e Ramos in campo

Ruben Amorim affronta il Sassuolo con un Milan rimaneggiato dopo la sosta per le nazionali. Estupinan e Saelemaekers, entrambi titolari, restano out per infortunio e costringono il tecnico a modifiche significative in difesa e sulla fascia.

Si va verso il 4-4-1-1, con un’impostazione ibrida che consente al Milan di arretrare al 3-4-2-1 in fase di non possesso. Questa flessibilità tattica rispecchia l’approccio di Amorim, capace di adattarsi alle esigenze della partita senza stravolgere la struttura di base.

Difesa e centrocampo: i sostituti di Estupinan e Saelemaekers

In assenza degli infortunati, Gila gioca da terzino destro con De Winter e Pavlovic al centro della difesa e Bartesaghi sulla sinistra. A centrocampo Rabiot e Modric formano la coppia mediana, mentre Diego Moreira agisce sulla fascia destra al posto dello squalificato o infortunato Saelemaekers. Chukwueze occupa la corsia sinistra.

Davanti, Goncalo Ramos è confermato come centravanti con Pulisic trequartista alle sue spalle. L’attacco mantiene quindi una struttura offensiva consolidata, con i due interpreti principali pronti a generare occasioni di gioco.

Il Sassuolo di Aquilani con Esposito favorito

Lato Sassuolo, Aquilani ha ancora qualche incertezza di formazione. Turati dovrebbe partire titolare in porta nonostante Muric sia ancora da valutare dopo il problema con il Kosovo. In difesa, con Idzes indisponibile, giocheranno Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen e Doig.

A centrocampo spazio per Adzic, Matic e Thorstvedt, con Bakola in competizione per una maglia. Davanti, Sebastiano Esposito parte leggermente favorito su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti, mentre Berardi e Lauriente sono confermati sugli esterni d’attacco.

La sfida tra i rossoneri e il Sassuolo prende forma dunque con il Milan costretto a rinunce importanti ma intenzionato a mantenere il suo assetto tattico, mentre gli emiliani cercheranno di sorprendere con una formazione ancora in via di definizione.