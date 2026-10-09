Stadio San Siro, il sindaco Sala vuole il rendering: “Non possiamo perdere Euro 2032”

Dopo il via libera del TAR sulla vendita dell’impianto, il sindaco Giuseppe Sala spinge Milan e Inter a presentare il progetto del nuovo San Siro entro fine mese. La priorità è mostrare il rendering firmato, per poi garantire una tabella di marcia credibile in vista degli Europei 2032.
C’è fretta per lo stadio: obiettivo Euro 2032
Sala ha confermato che le due società stanno lavorando al progetto:
“I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Mi aspetto che il prossimo passo, a breve, sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve. “, ha dichiarato a margine della Biennale dell’economia cooperativa promossa da LegaCoop.
La scadenza di Euro 2032 rappresenta un vincolo concreto per l’amministrazione comunale. La presentazione del rendering costituisce dunque il primo passo per dare concretezza ai piani e rassicurare i milanesi sulla fattibilità dell’opera:
“Non possiamo perdere l’occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città. Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no. Serve a questo punto un’operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini”.