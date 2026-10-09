Stadio San Siro, il sindaco Sala vuole il rendering: “Non possiamo perdere Euro 2032”

Dopo il via libera del TAR sulla vendita dell’impianto, il sindaco Giuseppe Sala spinge Milan e Inter a presentare il progetto del nuovo San Siro entro fine mese. La priorità è mostrare il rendering firmato, per poi garantire una tabella di marcia credibile in vista degli Europei 2032.

Sala ha confermato che le due società stanno lavorando al progetto:

“I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Mi aspetto che il prossimo passo, a breve, sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve. “, ha dichiarato a margine della Biennale dell’economia cooperativa promossa da LegaCoop.