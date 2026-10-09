Milan, per il centrocampo spunta anche Ayari: possibile occasione a parametro zero!

Milan studia il rinforzo della mediana con un calciatore che sta sorprendendo nelle ultime stagioni. Yasin Ayari del Brighton, fondamentale anche per la sua Svezia. A riportarlo è TMW.
Il progetto di Amorim per il centrocampo
La dirigenza rossonera monitora il mercato inglese per rafforzare il centrocampo, consapevole che la stagione in corso potrebbe essere l’ultima di Luka Modric in rossonero. Secondo TMW il club valuta attentamente il profilo di Yasin Ayari del Brighton. Il calciatore è messo in luce nell’ultimo Mondiale con la Svezia, ma ha il contratto in scadenza a giugno 2027.
Al momento il rinnovo con il club inglese non sembra così certo e, allora, il centrocampista, diventa una rara occasione sul mercato. Il mancato prolungamento consentirebbe al Milan di provare il colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. A fare la differenza però sarà pagare le commissioni all’entourage e al calciatore, in modo tale da anticipare la concorrenza già in inverno ed assicurarsi un nuovo mediano.