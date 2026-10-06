San Siro, arrivata la sentenza del TAR: ricorsi respinti e via libera al nuovo impianto!

Il Tar ha dichiarato inammissibili cinque ricorsi presentati contro la vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. A riportarlo è ANSA.

La sentenza del Tar

I ricorsi, accumulati dal 2022, da cittadini e associazioni contrari al progetto, sono stati giudicati inammissibili. Il Tar non ha valutato nel merito le contestazioni sulla legittimità dell’operazione, fermandosi alle questioni procedurali. Con la decisione arrivata oggi, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto tutti i procedimenti riuniti nella sentenza.

La Scala del Calcio, dunque, si avvicina al suo addio. Con questa sentenza, infatti, si può procedere per l’abbattimento. Con la chiusura della fase amministrativa, Inter e Milan possono procedere con il progetto.

Il prossimo passo

Il prossimo passo sarà la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio da parte dei deu club: l’intero programma verrà presentato alle Istituzioni tra fine ottobre e inizio novembre. L’apertura del cantiere avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2027.

Quattro anni di lavoro per realizzare una struttura da 71 mila posti. Nel mirino c’è il grande appuntamento: la fase finale degli Europei del 2032.