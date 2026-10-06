Milan, occhi su Sebastiano Esposito: il nuovo obiettivo per l’attacco può arrivare in estate

Il Milan guarda al futuro del reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino Sebastiano Esposito. L’attaccante del Sassuolo è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza rossonera in vista della prossima sessione estiva di mercato. Dopo un’estate complicata, il classe 2002 ha ritrovato continuità e fiducia, diventando uno dei protagonisti della squadra emiliana.

Esposito-Milan, idea concreta per l’estate

Il rendimento con il Sassuolo ha riportato Esposito sotto i riflettori. L’attaccante ha saputo reagire alle difficoltà vissute dopo la separazione dal Cagliari e, sotto la guida di Alberto Aquilani, ha subito ritrovato un ruolo importante all’interno della squadra.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club e tra questi ci sarebbe anche il Milan, intenzionato a valutare un possibile investimento in vista della prossima estate. L’idea, al momento, sarebbe quella di programmare l’operazione senza intervenire durante la stagione in corso.

Il Milan prepara la prossima mossa

La dirigenza rossonera starebbe quindi monitorando attentamente la crescita del giocatore. Esposito rappresenterebbe un profilo interessante anche per la sua capacità di ricoprire più posizioni nel reparto offensivo.

Il classe 2002 può infatti agire da centravanti, ma anche alle spalle della punta, una caratteristica che potrebbe renderlo compatibile con il sistema di gioco adottato da Ruben Amorim.

Esposito può giocare da punta o alle spalle dell’attaccante

La duttilità è uno degli aspetti che rendono il giocatore particolarmente interessante. Nel 3-4-2-1 del Milan potrebbe essere utilizzato sia come riferimento offensivo sia in una delle due posizioni sulla trequarti, sfruttando la capacità di muoversi tra le linee e di partecipare alla costruzione della manovra.

Una soluzione che permetterebbe ad Amorim di avere un’alternativa in più nel reparto offensivo e, allo stesso tempo, di sfruttare Esposito in base alle caratteristiche dell’avversario.

Il prezzo può superare i 20 milioni

Uno degli aspetti da valutare sarà naturalmente quello economico. La valutazione di Esposito si aggira già intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe aumentare ulteriormente qualora il giocatore riuscisse a mantenere questo rendimento per tutta la stagione.

Il Milan dovrà quindi decidere se anticipare la concorrenza e puntare sul centravanti già in estate, oppure attendere l’evoluzione del mercato. La crescita del giocatore con il Sassuolo potrebbe infatti far aumentare anche il numero delle pretendenti.

Il Milan osserva Esposito e prepara il mercato estivo: il prezzo è già importante, ma la duttilità e la crescita dell’attaccante del Sassuolo lo rendono un nome da seguire con grande attenzione.