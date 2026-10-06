Milan, occhi su Alex Scott: il talento del Bournemouth può raccogliere l’eredità di Modric

Il Milan guarda già al futuro del centrocampo e avrebbe individuato in Alex Scott uno dei profili più interessanti per costruire la squadra dei prossimi anni. Il classe 2003 del Bournemouth è finito nel mirino rossonero come possibile investimento per il dopo Luka Modric, destinato inevitabilmente a lasciare spazio a un nuovo interprete del reparto.

Alex Scott nel mirino del Milan

Secondo quanto riportato da TMW, il centrocampista inglese rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi della dirigenza rossonera. Nato nell’agosto 2003 a Guernsey, Scott si è affermato come uno dei giocatori più interessanti del Bournemouth, attirando l’attenzione di diversi top club.

Il Milan avrebbe seguito con particolare attenzione la sua crescita e lo considererebbe un investimento importante per il futuro. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di interpretare più situazioni in mezzo al campo lo rendono un profilo particolarmente interessante per il progetto rossonero.

Il Milan pensa al dopo Modric

L’idea della società sarebbe quella di individuare con largo anticipo il giocatore destinato a raccogliere l’eredità di Modric. Il fuoriclasse croato continua a rappresentare un riferimento per qualità ed esperienza, ma il Milan deve necessariamente programmare il futuro del reparto.

Scott potrebbe essere proprio il profilo scelto per questo passaggio generazionale. L’operazione avrebbe però caratteristiche importanti dal punto di vista economico, considerando la valutazione del Bournemouth e la concorrenza dei principali club inglesi.

Arsenal e Chelsea sulle tracce di Scott

La Juventus? No, in questo caso il pericolo arriva direttamente dalla Premier League. Su Scott ci sarebbe infatti l’interesse concreto di Arsenal e Chelsea, due società con una capacità di investimento che potrebbe complicare i piani del Milan.

Il club rossonero dovrà quindi muoversi con attenzione qualora decidesse di trasformare il gradimento in una vera e propria trattativa. La concorrenza inglese rappresenta uno degli ostacoli principali per arrivare al centrocampista.

Scott si ferma con l’Inghilterra: rinviata la missione del Milan

Il Milan aveva inoltre programmato una missione per seguire da vicino il giocatore con la Nazionale inglese. Il piano è però cambiato dopo l’infortunio al quadricipite rimediato da Scott dopo la sua prima da titolare contro la Croazia, terminata con il largo successo per 7-0.

Lo stop ha inevitabilmente modificato i programmi degli osservatori rossoneri, che continueranno comunque a monitorare il giocatore.

Bournemouth, intanto, pensa già al sostituto

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda proprio il Bournemouth. Il club inglese sarebbe già al lavoro per individuare un possibile sostituto di Scott nel caso in cui il centrocampista dovesse partire.

Tra i nomi valutati dalle Cherries ci sarebbe Kees Smit, classe 2006 dell’AZ Alkmaar, considerato uno dei principali candidati a raccogliere l’eredità di Scott.

Milan, Alex Scott è il sogno per il futuro

Per il Milan, dunque, Scott rappresenta un obiettivo di alto profilo per il centrocampo del futuro. L’operazione sarebbe complessa e richiederebbe un investimento significativo, ma la dirigenza rossonera potrebbe considerarlo il giocatore ideale per accompagnare il passaggio dall’era Modric a una nuova generazione.