Milan, Musah entusiasta della gestione Amorim: “È ciò che desideri da calciatore!”

Yunus Musah ha ritrovato fiducia al Milan dopo un anno difficile. Il centrocampista americano, tornato da un prestito deludente all’Atalanta, ha riconquistato spazio e convocazione con la Nazionale a distanza di un anno e mezzo, parlando dagli Stati Uniti prima dell’amichevole contro il Canada. Le sue parole sono state riprese da ESPN.

Amorim lo ha voluto subito: “Pensavo fosse solo promesse”

Ruben Amorim, tecnico del Milan arrivato in estate, ha creduto nel centrocampista dal primo giorno. Musah ha raccontato il contatto iniziale:

“Pensavo che Amorim me lo stesse dicendo solo per trattenermi al club, come fanno altri allenatori. Ma poi, durante il ritiro, ho visto che giocavo molto, mi parlava spesso ed era vero”.

Durante la preparazione, il portoghese gli ha garantito continuità, e il giocatore ha risposto con una serie di prestazioni convincenti che gli hanno aperto le porte della Nazionale. L’inversione di rotta è netta. Nella stagione precedente, il prestito bergamasco non aveva garantito minuti sufficienti per sviluppare il suo potenziale. Stavolta, accumulando presenze da titolare in rossonero, Musah ha costruito la base per tornare tra i convocati americani.

“Ho iniziato la stagione accumulando tanti minuti e molte presenze da titolare. E ora sono tornato anche in nazionale. È stato un gran bell’inizio di stagione. Avere di nuovo dei tecnici che credono in te è ciò che desideri davvero come giocatore, allenatori che ti danno fiducia e ti fanno giocare”, ha sottolineato il centrocampista. Yunus Musah durante una gara con il Milan

Il ritorno negli Stati Uniti

Sulla convocazione, il centrocampista ha espresso consapevolezza del merito:

“È qualcosa che sento di essermi meritato per come ho iniziato la stagione. Sto facendo ottime prestazioni per un grande club come il Milan, quindi penso abbia senso e sono felice di essere tornato”.

Il ritorno rappresenta il coronamento di una riabilitazione che sembrava tutt’altro che scontata a fine estate. Musah adesso è un perno centrale delle idee di Amorim e contribuirà alla stagione rossonero da vero protagonista.