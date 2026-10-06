Milan, a gennaio un nuovo colpo in difesa? L’analisi di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ritiene che il Milan avrà bisogno di un difensore centrale nella finestra di gennaio per migliorare l’affidabilità della difesa.

Il mercato estivo e le lacune difensive

Secondo Di Marzio, in un’intervista a Bet365 News, il Milan ha condotto una buona campagna acquisti estiva, portando tre giocatori forti in rosa. Tra gli innesti, spicca Moreira, che ha già fatto vedere le sue qualità in questa prima parte di campionato.

Tuttavia, la difesa rimane il punto debole soprattutto da un punto di vista numerico: per l’esperto di calciomercato, infatti, i rossoneri hanno bisogno di intervenire in quella zona di campo in vista della prossima sessione invernale:

“Cosa manca al Milan? A gennaio avrà bisogno almeno di un difensore centrale, secondo me, per migliorare la propria affidabilità, visto che fino ad adesso il Milan ha subito troppi gol”

Amorim, il tempo di assimilazione e le priorità di mercato

Ruben Amorim avrà bisogno di tempo per costruire la propria identità tattica al Milan, ma Di Marzio non esclude che i rossoneri possano raggiungere le prime quattro posizioni e sottolinea che il successo dipenderà dalla velocità con cui i giocatori assimileranno le indicazioni tecniche del nuovo allenatore. Parallelamente, allenatore e dirigenza dovranno individuare i profili giusti sul mercato di gennaio per puntellare la rosa.

Il difensore centrale rappresenta, secondo l’analisi di Di Marzio, la priorità più urgente per affrontare il girone di ritorno con maggiore solidità difensiva. Con Tomori fuori dal progetto, è possibile che in inverno si faccia un colpo grazie al suo ricavato.