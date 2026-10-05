Sebastiano Esposito al Milan? Pelegatti allontana: “Non ho conferme”

Un altro Esposito a Milano? Oltre a Pio, attaccante dell’Inter, anche Sebastiano Esposito è accostato alla città meneghina, ma stavolta sponda Milan. Questo rumor avrebbe del clamoroso, visto anche il suo passato, ma il giornalista Carlo Pelegatti ha spento il rumor.

Pelegatti allontana Esposito dal Milan

Sebastiano Esposito sta vivendo un magic moment: integrazione in corso e ricerca della forma migliore al Sassuolo, convocazione e minuti nella Nazionale di Mancini e tanto ancora. Insomma, si prospetta una stagione davvero interessante per il fratello di Pio, attaccante rivale di proprietà dell’Inter. Tuttavia, i due potrebbero incrociarsi, ma con Seba a rappresentare il Milan. Questo rumor sta circolando da qualche giorno, ma pare destinato a rimanere una pura illusione.

Infatti, il giornalista di fede rossonera Carlo Pelegatti ha allontanato le voci, come svelato su YouTube: