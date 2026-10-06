Milan, il retroscena su Doumbia: contatti con gli agenti la scorsa primavera

Issa Doumbia si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore nell’opinione pubblica italiana a suon di buone prestazioni, anche con la maglia della Nazionale. E pensare che il Milan ci ha pensato seriamente nella scorsa finestra di mercato…

Doumbia al Milan: era un desiderio di Allegri

Issa Doumbia sta stupendo tutti: a partire dalla scorsa stagione con la maglia del Venezia, il suo nome ha acquisito sempre maggiore stima dai big club, salvo poi trasferirsi allo Sporting Club de Portugal. Il suo nome, con questo passaggio, ha perso un po’ di rilevanza mediatica, ma non l’attenzione di Roberto Mancini, che lo ha convocato per le gare dell’Italia, ottenendo risultati ottimi. Eppure, pensare che il classe ’03 avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Infatti, secondo quanto svelato da Nicolò Schira, l’ex DS rossonero Igli Tare aveva incontrato gli agenti del centrocampista durante la scorsa primavera, su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri.

Alla fine, però, non se ne fece più nulla, a causa soprattutto del cambio dirigenziale e progettuale ideato da Cardinale per questa stagione. Allegri, però, non lo ha perso di vista e lo ha chiesto anche al Napoli, ma era troppo tardi e il suo passaggio nel campionato lusitano era già in procinto di realizzazione.

I numeri stagionali

Sicuramente Doumbia avrebbe potuto far comodo anche a Ruben Amorim: un centrocampista fisico, di grande gamba e anche con ottimi margini di crescita. Allo Sporting, nel frattempo, se lo godono: tra campionato e Champions League, ha già disputato 8 gare, fornendo anche un assist. In questa sosta, invece, è sceso in campo in tutte e 4 le gare (di cui solo l’ultima da titolare): Mancini ci punta e ormai lo ha strappato alla Costa d’Avorio.