Milan, che accusa dalla Francia: L’Equipe ha sospetti sui rapporti con il Lille!

Il Milan è finito al centro di un’indagine realizzata dal media francese L’Equipe per dei possibili rapporti ambigui con il Lille, società transalpina con la quale si sono concluse operazioni di mercato importanti nelle scorse stagioni.

Milan-Lille, i sospetti de L’Equipe: possibili legami ambigui

L’edizione odierna de L’Equipe ha lanciato una bomba che fa tremare l’ambiente del Milan: il quotidiano francese ha analizzato possibili relazioni illecite con il Lille. Infatti, emergono sospetti di rapporti ambigui tra le società, con clamorose indagini su illeciti tra le parti. Il tutto, però, non è correlato ai giorni d’oggi: questo scenario ricostruito risale alle relazioni tra Les Dogues e il fondo Elliot, ex proprietario del club rossonero (con Cardinale teoricamente estraneo alla vicenda).

L’accusa principale, svela il giornale, è legata all’influenza del fondo su entrambe le società quando disputavano la stessa competizione europea (sia Europa che Champions League) nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, violando de facto le normative imposte dalla UEFA.

Forti legami anche sul mercato

La forza del rapporto idilliaco tra Milan e Lille era evidente anche in tema di calciomercato: i rossoneri avevano prelevato vari giocatori dal club francese, Leao e Maignan su tutti. Nello stesso periodo di tempo, leggermente anticipato, vi fu anche un’operazione in direzione opposta: Tiago Djalò passò ai francesi dalla Primavera. Insomma, i rapporti tra la società in quel lasso di tempo sono stati molto solidi.