Milan, Amorim chiama Ramos: “Deve abituarsi alle pressioni”, poi sull’età di Modric…

Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha ammirato da lontano le prestazioni dei suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali: dalla forma stratosferica di Gonçalo Ramos alle prestazioni ancora da protagonista di Luka Modric.

Milan, il commento di Amorim su Ramos e Modric

Il Milan sta per tornare! Al rientro dalla sosta, Amorim è chiamato alla svolta in termini di prestazioni e di continuità di risultati e, per raggiugnere questa forma, avrà bisogno del massimo apporto da tutti. Anche e soprattutto da chi ha avuto un inizio difficile, come Gonçalo Ramos, o da chi è capace di dare sempre una spinta in più, come l’eterno Luka Modric. Questo è ben noto al tecnico, che ha alzato le aspettative su entrambi.

Ecco le sue parole a SportMediaset:

“Quando noi giochiamo bene è spesso perché Luka (Modric, ndr) gioca bene. Ci aspettiamo molto da lui, non mi interessa la sua età, ma ciò che vedo in settimana e ciò che voglio vedere nei weekend. Ramos? So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare”.

Cambio tattico per esprimersi al meglio?

La critica ha ipotizzato lo schieramento tattico come uno dei problemi di rendimento di alcuni giocatori del Milan. Ecco che, dunque, mister Ruben Amorim potrebbe già cambiare modulo e interpreti alla ripresa della Serie A contro il Sassuolo. Al momento, però, devono rientrare ancora in moltissimi ed è presto per svelare le scelte. Ma le idee di cambiamento sono in corso, come ha svelato lui stesso.

Qui quanto dichiarato: