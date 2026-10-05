Attenzione Milan, il Fenerbahce punta Pulisic: assalto già a gennaio

Fenerbahce ha inserito Christian Pulisic nella lista dei target offensivi per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Fanatik, il club turco sta cercando un profilo tecnico e veloce dopo la cessione di Talisca.

Pulisic e il Fenerbahce: l’assalto turco prende forma

I gialloblù di Istanbul hanno già individuato le loro priorità per rinforzare l’attacco nella finestra invernale. Due nomi circolano con insistenza negli ambienti del club turco: l’americano del Milan e Brahim Diaz, attualmente al Real Madrid. Quest’ultimo ha però fatto sapere di preferire attendere la fine della stagione prima di valutare eventuali trasferimenti. Questo scenario rende Pulisic un obiettivo più concreto e immediato per il Fenerbahce, che punta a chiudere l’operazione già a gennaio.

La strategia turca non è casuale. Pulisic rappresenta esattamente il profilo che Fenerbahce ricerca: velocità, tecnica e capacità di fare la differenza in una competizione come la Super Lig. L’americano, però, non ha mai dato segnali di voler lasciare il Milan. Anzi, ha ripetutamente manifestato la volontà di rimanere in rossonero e ha persino aperto a discussioni sul rinnovo del contratto con la società.

Pulisic in azione durante una partita del Milan

Milan: quale risposta concreta al Fenerbahce

Può il Milan perdere Pulisic a gennaio? Difficilmente. Il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi migliori interpreti offensivi a metà stagione. Pulisic è centrale nel progetto tattico di Amorim e la sua partenza creerebbe un vuoto difficile da colmare.

L’interesse del Fenerbahce, comunque, testimonia il valore di mercato dell’attaccante americano. Il club turco sa bene che non avrà spazi per negoziare con il Milan, ma l’assalto rimane comunque un segnale della qualità riconosciuta a livello internazionale. Altre squadre europee potrebbero seguire lo stesso percorso nelle prossime finestre di mercato, soprattutto se Pulisic dovesse continuare a garantire prestazioni di alto livello in Serie A e nelle competizioni continentali.

Il Milan intanto procede con la sua stagione senza distrazioni. Pulisic continua a essere una pedina fondamentale nel sistema offensivo rossonero, e la società non ha alcuna ragione per aprire a trattative con il Fenerbahce. Scenari futuri possono aprirsi solo se Pulisic dovesse chiedere esplicitamente una cessione, ipotesi che al momento non trova alcun fondamento.