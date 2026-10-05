Conte nel futuro del Milan? “Mi piacerebbe allenare un club che ha perso di vista la sua storia”

Antonio Conte guarda al futuro e non nasconde il desiderio di tornare presto in panchina. L’allenatore salentino, reduce dall’esperienza al Napoli e dall’ultimo Scudetto conquistato nella stagione 2024/25, ha parlato dei prossimi obiettivi della sua carriera in un’intervista rilasciata a The Athletic.

Le sue parole hanno inevitabilmente acceso i riflettori anche sul Milan, uno dei club più prestigiosi d’Italia e d’Europa. Conte ha infatti spiegato di essere attratto da una società con una grande storia alle spalle, ma che negli ultimi anni abbia smarrito la propria dimensione vincente.

Conte e il Milan, l’indizio sul futuro

Interrogato sulle caratteristiche del prossimo progetto che potrebbe convincerlo a ripartire, Conte ha descritto un profilo che può ricordare quello di diverse grandi società europee, compreso il Milan.

“Ci sono molti club che hanno perso un po’ di vista la loro storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club, rispolverare quella storia e farla brillare di nuovo“.

Una frase che inevitabilmente alimenta le suggestioni sul futuro e sul possibile interesse per una piazza come quella rossonera. Il Milan ha infatti una storia ricca di trofei e grandi successi, ma negli ultimi anni ha attraversato diverse fasi di cambiamento.

La filosofia di Conte: “Bisogna riportare il club a competere”

Il tecnico ha poi spiegato più nel dettaglio cosa significhi per lui raccogliere una sfida di questo tipo. Non si tratta soltanto di allenare una squadra dal grande passato, ma di assumersi la responsabilità di riportarla ai livelli che la sua storia impone.

“Se vai in un club in cui la storia parla da sola, una storia fatta di trofei, campionati e vittorie, puoi onorare quella storia solo in un modo: avendo l’ambizione di riportare quel club, se oggi non lo è, a competere per quegli obiettivi“.

Milan-Conte, suggestione per il futuro

Le dichiarazioni di Conte non rappresentano un’apertura esplicita al Milan, ma descrivono caratteristiche che possono essere associate anche al club rossonero. Il tecnico ha già dimostrato in carriera di saper raccogliere sfide importanti e costruire squadre capaci di tornare a competere per i massimi traguardi.

Il suo nome, dunque, può entrare nel dibattito sul futuro della panchina del Milan, soprattutto alla luce delle parole pronunciate sul prossimo progetto che vorrebbe affrontare.

Per ora resta una suggestione, ma Conte ha indicato chiaramente il tipo di sfida che lo affascina: riportare una grande società alla dimensione vincente che la sua storia racconta.