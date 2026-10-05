Milan, allarme Estupinan: distorsione al ginocchio, il terzino lascia la Nazionale

Brutte notizie per il Milan dal ritiro dell’Ecuador. Pervis Estupinan è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio e non ha preso parte all’amichevole contro Panama. Il terzino rossonero, che già nella giornata precedente non aveva lavorato con il resto del gruppo, ha rimediato una distorsione.

Estupinan si ferma: l’annuncio del CT Gallardo

A confermare l’infortunio è stato il commissario tecnico dell’Ecuador Marcelo Gallardo, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro Panama. Il problema fisico ha impedito a Estupinan di scendere in campo e lo ha costretto a interrompere in anticipo gli impegni con la propria Nazionale.

Al momento non sono ancora disponibili indicazioni precise sull’entità della distorsione. Saranno necessari ulteriori esami per capire se sono coinvolte altre strutture del ginocchio e, soprattutto, per stabilire i tempi di recupero.

Il terzino torna a Milano: nuovi accertamenti

Estupinan farà quindi rientro a Milano nelle prossime ore. Il giocatore verrà sottoposto agli accertamenti necessari dallo staff medico rossonero, che valuterà con maggiore precisione la situazione.

Per il Milan si tratta di una notizia da monitorare con grande attenzione. L’ecuadoriano è infatti una pedina importante sulla corsia mancina e la sua eventuale assenza potrebbe complicare ulteriormente le scelte di Ruben Amorim in un momento di ripresa intenso della stagione.

Milan, Estupinan si aggiunge a Saelemaekers

L’infortunio dell’ex Brighton arriva inoltre in un momento poco fortunato sul fronte degli indisponibili. Il Milan deve già fare i conti con lo stop di Alexis Saelemaekers, fermato la scorsa settimana da una distorsione alla caviglia rimediata durante un allenamento.

La situazione sulle fasce diventa quindi uno degli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo alla ripresa del campionato.

Il calendario non aiuta: Sassuolo e poi Europa League

Il possibile stop di Estupinan arriva alla vigilia di un periodo particolarmente impegnativo per il Milan. La squadra rossonera ripartirà dalla sfida di Serie A contro il Sassuolo, prima di affrontare una lunga sequenza di partite tra campionato ed Europa League.

Per questo motivo gli accertamenti sul ginocchio del terzino saranno fondamentali. Il Milan dovrà capire rapidamente l’entità dell’infortunio e se sarà possibile recuperare Estupinan in tempi brevi.

Per ora resta l’allarme: Estupinan lascia l’Ecuador e torna a Milano, dove verrà valutato dallo staff rossonero.