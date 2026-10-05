Milan, pessime notizie per Saelemekers: infortunio più serio del previsto!

Alexis Saelemaekers non recupera dalla distorsione alla caviglia destra. Come rivela Sky Sport, l’esterno belga continua ad avere fastidio e non riesce ancora a lavorare in gruppo.

Saelemaekers: l’infortunio si complica dopo Milanello

L’impatto iniziale sembrava contenuto. Durante l’allenamento del 29 settembre a Milanello, il belga ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Gli esami eseguiti immediatamente hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi, una notizia che aveva tranquillizzato l’ambiente rossonero. Due giorni di riposo concessi da Ruben Amorim sabato e domenica, poi il ritorno al lavoro. Ma il quadro clinico non migliora come previsto.

Oggi, con la ripresa degli allenamenti a Milanello, è emersa la verità: Saelemaekers ha ancora fastidio significativo alla caviglia. L’esterno non riesce a partecipare alle sedute collettive, un segnale che l’infortunio è più grave del previsto. Per questo motivo il Milan ha deciso di sottoporre il giocatore a nuovi accertamenti nelle prossime ore. La prudenza è doverosa, ma ogni giorno che passa rappresenta un’assenza pesante per la squadra.

Saelemaekers e Tavares in azione durante Lazio-Milan

Amorim e l’emergenza sugli esterni: risorse limitate

Il timing dell’infortunio di Saelemaekers complica ulteriormente la situazione tattica del Milan. Amorim non ha molte alternative sulle fasce esterne, dove il belga è una pedina fondamentale nel sistema offensivo. La squadra è attesa da nove partite in 28 giorni, una maratona che non ammette distrazioni.

Qual è lo scenario più probabile? Saelemaekers salterà almeno la prossima gara, probabilmente anche quella successiva. I nuovi esami determineranno se si tratta di uno stop di una o due settimane.

Anche Pervis Estupinan torna a casa con un problema. Come riportato dalla Federazione dell’Ecuador, l’esterno mancino ha subito una distorsione al ginocchio con lesione interna durante la sosta. Sarà rivalutato mercoledì al rientro in Italia, con nuovi accertamenti previsti nelle ore successive.

La sosta internazionale, che avrebbe dovuto permettere al Milan di recuperare energie e assetti tattici, si trasforma in una parentesi di guai fisici.