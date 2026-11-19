Pietro Terracciano è un portiere italiano del Milan. È nato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, l’8 marzo 1990, è alto 1,93 metri e indossa la maglia numero 1. Gioca nel Milan dal 18 luglio 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2027. Prima ha giocato alla Fiorentina.

Chi è Pietro Terracciano

Pietro Terracciano nasce a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, l’8 marzo 1990. È un portiere destro alto 1,93 metri e ha fatto una carriera lunga e lontana dai riflettori, costruita tra serie minori, Serie B e Serie A. Nel Milan indossa la maglia numero 1 e fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, insieme a Mike Maignan e Lorenzo Torriani. Non va confuso con Filippo Terracciano, difensore centrale del Milan.

La carriera prima del Milan

Il suo percorso comincia in Campania. Nel 2007-08 e nel 2008-09 gioca 7 partite a stagione nel campionato Primavera dell’Avellino. Nel 2009-10 è alla Nocerina, in Lega Pro Seconda Divisione, con 23 presenze, e nel 2010-11 passa al Milazzo, dove gioca 20 partite e chiude 11 volte senza subire reti.

Nel 2011-12 è al Catania, in Serie A, e fa il suo esordio nella massima serie nell’aprile 2012. In quella stagione gioca 2 partite, nel 2012-13 resta in rosa senza scendere in campo. Poi torna in Serie B: nel 2013-14 gioca 18 partite con l’Avellino, nel 2014-15 ne fa 6 con il Catania e dal 2015-16 passa alla Salernitana, dove gioca con continuità per due stagioni: 31 presenze nel 2015-16 e 21 nel 2016-17.

Nel 2017-18 è all’Empoli, con 3 presenze in Serie B, e nel 2018-19 gioca in Serie A, diviso tra Empoli, con 8 partite, e Fiorentina, con 2. Con la Fiorentina resta fino al 2025.

Gli anni alla Fiorentina

Con la maglia viola Terracciano gioca 110 partite di Serie A. All’inizio gioca poco: 7 presenze nel 2019-20 e 4 nel 2020-21. Dal 2021-22 gioca con continuità, con 32 partite, poi 29 nel 2022-23 e 33 nel 2023-24. Nel 2024-25 il suo spazio si riduce a 3 presenze.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo ingaggia il 18 luglio 2025 e lo mette a disposizione di Rúben Amorim insieme a Mike Maignan. Nel 2025-26 gioca 2 partite di Serie A e in entrambe non subisce gol. Fino a quella stagione ha giocato 2 partite di campionato con il Milan. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Terracciano nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di Terracciano al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol subiti

0 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:37.

Caratteristiche tecniche

Terracciano è un portiere destro alto 1,93 metri. Il suo dato più rappresentativo è la regolarità nelle stagioni da titolare alla Fiorentina: 32, 29 e 33 presenze in tre campionati consecutivi, con 9 porte inviolate nel 2021-22 e 8 nel 2023-24. Al Milan, nel 2025-26, ha giocato meno: 2 presenze in campionato.

Statistiche di Pietro Terracciano, stagione per stagione

Le presenze, i gol subiti e le porte inviolate sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le porte inviolate della stagione in corso non sono disponibili in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol subiti Porte inviolate 2007-08 Avellino Primavera Primavera C 7 21 0 2008-09 Avellino Primavera Primavera C 7 15 2 2009-10 Nocerina Lega Pro Seconda Divisione, girone B 23 28 5 2010-11 Milazzo Lega Pro Seconda Divisione, girone C 20 12 11 2011-12 Catania Serie A 2 3 1 2013-14 Avellino Serie B 18 19 4 2014-15 Catania Serie B 6 7 3 2015-16 Salernitana Serie B 31 46 8 2016-17 Salernitana Serie B 21 27 4 2017-18 Empoli Serie B 3 2 1 2018-19 Empoli Serie A 8 10 2 2018-19 Fiorentina Serie A 2 3 0 2019-20 Fiorentina Serie A 7 5 3 2020-21 Fiorentina Serie A 4 4 2 2021-22 Fiorentina Serie A 32 43 9 2022-23 Fiorentina Serie A 29 38 5 2023-24 Fiorentina Serie A 33 35 8 2024-25 Fiorentina Serie A 3 3 1 2025-26 Milan Serie A 2 0 2 2026-27 (in corso) Milan Serie A 0 0 n.d. Totale Milan Serie A 2 0 2*

(*) Porte inviolate in Serie A con il Milan fino al 2025-26, stagione in corso esclusa.

Domande frequenti su Pietro Terracciano

Dove è nato Pietro Terracciano?

A San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, l’8 marzo 1990.

Da quando gioca nel Milan Pietro Terracciano?

Dal 18 luglio 2025. Prima giocava nella Fiorentina. Il contratto dura fino al 30 giugno 2027.

Che numero di maglia ha Pietro Terracciano?

Il numero 1.

