Vincenzo Montella ha rilasciato un’ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando tra i vari temi anche il suo periodo sulla panchina del Milan. Il tecnico ha descritto quell’esperienza come il coronamento di un sogno personale.
A proposito delle voci circolate all’epoca su un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo in rossonero, Montella ha ammesso di non aver mai creduto concretamente a quell’ipotesi.
Al Milan è stata un’esperienza fantastica, è stato il mio sogno.
Così Montella sulla sua parentesi con il club rossonero. Alla domanda diretta sull’offerta per CR7, la risposta è stata altrettanto netta.
No, non ci credevo proprio per nulla.