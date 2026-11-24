Dopo la sconfitta con il Ferencvaros, Amorim confermerebbe gran parte dell'undici che ha battuto il Frosinone, con Jashari e Hutchinson come possibili novità nell'undici titolare.

Ruben Amorim ha le idee chiare in vista della sfida di Europa League contro l’Olympiacos: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese ha dichiarato di voler ottenere la qualificazione e di sapere che per farlo la sua squadra dovrà vincere la partita.

Vogliamo la qualificazione e per raggiungerla dobbiamo battere l’Olympiacos.

L’obiettivo dichiarato arriva dopo la sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, risultato che Amorim intende lasciarsi alle spalle.

Per la gara contro i greci, il portoghese sarebbe orientato a confermare in gran parte l’undici che ha battuto il Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Le possibili variazioni riguarderebbero Ardon Jashari, candidato a partire dal primo minuto al posto di Modric, e Hutchinson, che potrebbe trovare spazio sulla trequarti.