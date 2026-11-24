Il Milan punta ad avere Markus Krosche in rossonero già a partire da gennaio, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Secondo il Corriere dello Sport, il club meneghino si prepara a un mercato invernale da protagonista, con diverse priorità già definite.
Il ruolo più urgente da coprire sarebbe quello di terzino sinistro. Il quotidiano spiega che Pervis Estupinan è sempre più fuori dai piani, mentre Davide Bartesaghi viene considerato da Amorim un esterno offensivo, non un laterale difensivo puro. Questo lascerebbe scoperta una casella che il Milan vorrebbe colmare nel mercato di gennaio.
Pervis Estupinan è sempre più fuori dai piani, mentre Davide Bartesaghi viene visto da Amorim come un esterno offensivo.
Sul fronte della trequarti, rimane vivo l’interesse per Bruno Fernandes: il centrocampista portoghese ha già dichiarato di non voler rinnovare il contratto con il Manchester United. Per l’attacco, invece, il Corriere dello Sport indica Endrick come il sogno di Gerry Cardinale.