Bruno Fernandes fa sognare i tifosi del Milan: “NESSUNA TRATTATIVA PER IL RINNOVO”

Il capitano del Manchester United rompe il silenzio sul suo futuro e accende le fantasie di mercato dei tifosi rossoneri. Ai microfoni di Sky Sports, Bruno Fernandes ha confermato che i discorsi con i Red Devils per il prolungamento del contratto — in scadenza a fine stagione — sono al momento bloccati: “Non ci sono trattative in corso per il rinnovo. Potevo già andarmene, non sto qui per i soldi”.

Un assist importante per il Milan, che segue con grande interesse l’evolversi della situazione: il portoghese gradirebbe un ritorno in Italia e ritroverebbe a Milanello Ruben Amorim, suo ex tecnico ai tempi dello United. Resta da superare l’eventuale opzione di rinnovo annuale a favore dello United e il nodo legato all’ingaggio, ma la pista resta viva.

di Salvatore Moriello