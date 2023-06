Milan-Pulisic, Cardinale promuove l’operazione: svelato il motivo

Dopo una stagione altalenante, la dirigenza rossonera è pronta a mettere a disposizione di Pioli una rosa che possa competere nelle varie competizioni. L’obiettivo è sicuramente quello di tornare a vincere un trofeo ma vanno fatti dei ritocchi in alcune zone del campo. Oltre che migliorare il parco delle prime punte, dove i riflettori sono puntati soprattutto su Okafor e Thuram, un altro settore da migliorare è la corsia offensiva destra.

La novità su Pulisic

Lo scarso rendimento di Messias e Saelemaekers ha spesso costretto Pioli ad adattare lì Brahim Diaz. È giunto quindi il momento di intervenire sul mercato per migliorare quel settore. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Christian Pulisic che potrebbe arrivare dal Chelsea insieme a Loftus Cheek.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno ex Borussia Dortmund potrebbe tornare utile al Milan non solo per le sue doti tecniche ma anche per motivi di immagine. Cardinale approverebbe l’arrivo di Pulisic poiché il giocatore ha sia il passaporto croato sia quello americano e quindi potrebbe essere molto utile per espandere maggiormente il brand Milan anche negli States.