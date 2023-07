Milan, cambia tutto: “Me l’ha detto Pioli”, rivelazione in diretta

Il Milan sta continuando a mettere a segno operazioni sul mercato e a tal proposito è arrivata anche una rivelazione in diretta.

Il Milan, nella giornata di giovedì 20 luglio, ha giocato la prima amichevole del pre-campionato contro il Lumezzane. La partita è finita 6-0 a favore dei rossoneri e a segno sono andati Tommaso Pobega, Luka Romero, Junior Messias e Lorenzo Colombo. Nel mentre, Giorgio Furlani continua a lavorare senza sosta sul mercato. È arrivata anche una rivelazione in diretta.

Il Milan ha stupito tutti con l’operazione a sorpresa per Noah Okafor, attaccante 23enne del Salisburgo. Tutto è stato svolto nell’ombra per far sì che niente andasse storto e adesso i rossoneri possono gioire perché sta per diventare ufficiale anche un altro acquisto.

Nonostante tutto, non sarebbe finita qui. Perché, come rivelato in diretta, il club rossonero avrebbe ancora altre operazioni in mente. Con altri nomi che vogliono essere portati in rosa per poter fare la differenza. Sfruttando specialmente la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Ecco la dichiarazione che riguarda lo stesso Pioli.

Milan, l’allenatore rivela le novità dopo la chiacchierata con Pioli: ancora colpi importanti in arrivo

Arnaldo Franzini, allenatore del Lumezzane che ha giocato in amichevole contro il Milan a Milanello, ha riferito a ‘Telelombardia’: “Pioli mi ha detto che stanno cercando di cambiare. Da quello che si legge il 4-3-3 sarà il modulo da cui il Milan partirà, sta comprando giocatori adatti a questo tipo di gioco. A parte un discorso tattico è stato un discorso sugli acquisti nuovi, su come ha trovato e sta trovando i giocatori”.

“E probabilmente – ha continuato Franzini lanciando una chicca di mercato – arriverà anche qualcos’altro di importante, credo. Mi sembra di aver capito che qualcosa di importante arriverà. Non so chi, ma mi sembra di aver capito che non è finita qui. Penso in avanti, secondo me qualcosa faranno”. Dopo Loftus-Cheek, Sportiello, Pulisic, Luka Romero, Reijnders e a un passo dall’ufficialità di Okafor, il Milan non sarebbe ancora sazio. Si sta svolgendo un grande lavoro in vista della prossima stagione da disputare tra campionato e coppe.