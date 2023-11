Da 0-2 a 2-2: solo un punto per il Milan al Via del Mare

Si conclude 2-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Milan, solo un punto per i rossoneri: il resoconto del match.

Alle 15:00 il Milan è sceso in campo al Via del Mare contro il Lecce. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per i rossoneri considerando l’infortunio che ha costretto Leao a fermarsi al 10′.

Il club meneghino, però, non si scompone e al 28′ Giroud sblocca la partita dimostrando di essere in un ottimo periodo di forma. Dopo appena 7′, inoltre, arriva anche il raddoppio firmato Reijnders che ha così realizzato la sua prima rete con il Diavolo. Determinante al 39′, invece, Maignan che è stato autore di un’incredibile parata sul colpo di testa ravvicinato da parte di Banda.

Il secondo tempo di Lecce-Milan

La partita, però, cambia completamente nella ripresa. Pioli è costretto a sostituire Calabria e inserisce Musah terzino al suo posto sin da subito nella seconda frazione di gioco. D’Aversa, invece, al 63′ fa entrare Sansone al posto di Strefezza. A riaprire la gara al 66′ è proprio Nicola Sansone con un tap-in sotto porta. In questa circostanza il colpevole è stato il calciatore statunitense che ha perso la marcatura sull’esterno italiano in occasione del corner. L’ex giocatore del Bologna è decisivo anche 4′ dopo in occasione del gol di Banda. È proprio lui, infatti, a servire l’assist per il gol 2-2 del giocatore zambiano.

L’esterno italiano classe 1991 flirta addirittura con un clamoroso gol del 3-2, quando all’84’ il suo colpo di testa si è stampato sul palo. Nervosismo nel finale che porta all’espulsione di Giroud per proteste al 93′. Dopo solo un minuto, Colombo segna la rete del 3-2 ma viene annullata per fallo su Thiaw dopo un OFR dell’arbitro. Termina 2-2, come l’anno scorso, il rocambolesco match delle 15:00 del Via del Mare. Un’occasione sprecata per il Milan di accorciare, almeno momentaneamente, sulle squadre che la precedono in classifica.