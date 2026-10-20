Krosche-Milan: aggiornamento di Romano sulla trattativa, poi il chiarimento su Amorim

Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sulla situazione legata a Krosche e al Milan: secondo l’esperto di mercato, la trattativa non è ancora conclusa, ma sarebbe già ben avviata.

Romano ha inoltre collegato questa mossa alla crescente fiducia nel progetto tecnico guidato da Ruben Amorim, sottolineando come i recenti risultati stiano rafforzando l’orientamento del club.

La fiducia in Amorim sta aumentando e l’idea di andare a mettere un altro tassello come l’Head of Football fa capire le ambizioni del Diavolo.

Secondo Romano, l’eventuale arrivo di Krosche nel ruolo di Head of Football si inserirebbe in un disegno più ampio di strutturazione della dirigenza sportiva del Milan.