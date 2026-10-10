Milan, Inácio e Tiago Gabriel: doppia pista per la difesa a gennaio

Milan accelera sul mercato difensivo: a gennaio i rossoneri valuteranno Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e Tiago Gabriel del Lecce.

Secondo Niccolò Ceccarini, il Milan ha due opzioni concrete per rinforzare il reparto arretrato. La prima pista conduce a Lisbona: Inácio rappresenta un profilo esperto, con il vantaggio di aver già lavorato con Ruben Amorim allo Sporting. Il costo richiesto dalla società portoghese è però rilevante: 35-40 milioni di euro.

Tiago Gabriel: l’alternativa italiana con la Fiorentina in agguato

La seconda opzione è Tiago Gabriel, centrale del Lecce. Il difensore ha registrato una crescita significativa e il Milan ha già intensificato il pressing nella sessione precedente. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: la Fiorentina si sta facendo sotto con insistenza, rendendo la trattativa più complicata per i rossoneri.

Le due piste presentano profili diversi. Inácio offre esperienza e compatibilità tattica immediata con il tecnico portoghese, ma richiede un investimento importante. Tiago Gabriel conosce il campionato italiano e potrebbe rappresentare un investimento più orientato al futuro, sebbene il rinnovo recente del suo contratto abbia blindato il prezzo verso l’alto.

Gennaio: la decisione dipenderà dalle esigenze di Amorim

La scelta finale tra i due centrali dipenderà dalle preferenze tecniche di Ruben Amorim e dalle caratteristiche che il Milan sta cercando per completare la rosa. I valori economici in gioco sono significativi, con lo Sporting che non intende fare sconti su Inácio e il Lecce che ha blindato la valutazione di Gabriel. La finestra invernale sarà determinante per capire quale direzione prenderà la società rossonera nella costruzione della difesa.