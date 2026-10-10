Cardinale cerca un direttore tecnico per il Milan: Krösche sempre in pole position

Gerry Cardinale continua la ricerca di un nuovo direttore dell’area tecnica per il Milan. La figura dovrà coordinare la strategia di mercato con il proprietario e con l’allenatore Ruben Amorim.
Krösche favorito, ma altri nomi in corsa
Markus Krösche, responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte, resta il candidato principale. Ha contratto fino al 2028, ma secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport esisterebbero margini per un’uscita anticipata. Nel caso di trasferimento a Milano, potrebbe arrivare anche Timmo Hardung, suo collaboratore storico.
Tra gli altri nomi emerge Tiago Pinto, attualmente head of football al Bournemouth. Medhi Benatia, ex Marsiglia e attualmente svincolato, si candida dalla Francia.
Milan, perché Krösche: il modello Eintracht e le plusvalenze
La strategia di Cardinale punta su un profilo con esperienza nelle cessioni valorizzate. L’Eintracht sotto la gestione di Krösche ha costruito un modello basato su acquisti di giovani talenti in Germania e successiva rivendita a cifre significative: Kolo Muani, Ekitike e Marmoush gli esempi più eclatanti. Il Milan ha investito consistentemente in estate ma ha faticato a monetizzare gli esuberi. L’innesto di un dirigente specializzato nelle plusvalenze rappresenterebbe un correttivo rispetto alle difficoltà riscontrate nella gestione delle uscite.
Krösche era stato vicinissimo ai rossoneri in estate, prima che l’operazione saltasse improvvisamente, convincendo Cardinale a virare su soluzioni interne. La scelta estiva però non comporta la manca necessità di un dt e il nome di Krösche resta quello da seguire con più attenzione.