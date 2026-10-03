Pato scherza sul ritorno al Milan: “Se mi chiamasse…”

Alexandre Pato non dimentica il Milan e dal palco del Festival dello Sport di Trento si lascia andare a una battuta sul possibile ritorno in campo. L’ex attaccante brasiliano, protagonista all’Auditorium Santa Chiara nel panel “Rossonero per sempre”, ha parlato anche di Luka Modric e della sua straordinaria longevità a 41 anni.

Pato e la battuta sul ritorno in campo

La domanda è nata proprio osservando le prestazioni del centrocampista croato. Vedere Modric ancora protagonista con la maglia del Milan può far pensare a chi ha già appeso gli scarpini al chiodo di poter tornare a giocare.

Pato ha risposto con il sorriso, raccontando anche un curioso retroscena familiare:

“Ho detto la stessa cosa a mia moglie Rebecca chiedendole il permesso di tornare a giocare (ride, ndr). Se mi chiamasse il Milan io 6 mesi…“

“Spero che Modric possa rimanere ancora tanto nel Milan”

La battuta sul possibile ritorno in campo lascia spazio anche a un messaggio sincero nei confronti di Modric. Pato ha infatti sottolineato il piacere di vedere ancora il croato protagonista con la maglia rossonera, soprattutto considerando il livello delle sue prestazioni.

“Detto questo, spero che Modric possa rimanere ancora tanto nel Milan per vedere quello che fa a lungo”.

Pato, il legame con il Milan resta forte

Il rapporto tra Pato e il Milan è rimasto speciale anche dopo la fine della sua esperienza in rossonero. Arrivato giovanissimo in Italia, il brasiliano ha lasciato un ricordo importante tra i tifosi e ha vissuto con la maglia del club alcuni dei momenti più significativi della propria carriera.

Oggi, a 37 anni, il brasiliano può quindi permettersi di scherzare su un eventuale ritorno. La possibilità di rivederlo in campo con il Milan resta una suggestione, ma la sua battuta dal Festival dello Sport ha inevitabilmente riacceso il ricordo del “Papero” in rossonero.