Gila svela: “Mi voleva l’Inter, ma quando chiama il Milan è difficile dire no”

Mario Gila racconta la scelta che lo ha portato al Milan. Dal palco del Teatro Sociale, in occasione del Festival dello Sport di Trento, il difensore rossonero ha parlato del suo trasferimento e delle alternative avute in estate. Tra queste c’era anche l’Inter, ma la chiamata del Milan ha cambiato tutto.

Gila: “Quando chiama il Milan è difficile dire no”

Il centrale spagnolo ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il club rossonero, nonostante l’interesse di altre grandi squadre italiane.

“C’erano diverse squadre, ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no. Magari altri club sono in un momento più soddisfacente, ma aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove“.

La conferma sull’Inter: “Sì, mi aveva cercato”

Alla domanda diretta sull’interesse dell’Inter, Gila ha confermato senza esitazioni: “Sì”.

Il difensore ha quindi spiegato perché, davanti alla possibilità di scegliere tra diversi top club italiani, abbia preferito il Milan. Una decisione legata soprattutto alla storia del club e alla possibilità di contribuire a un percorso di rinascita.

“Vincere con il Milan sarebbe una soddisfazione molto più bella”

Gila ha sottolineato come la prospettiva di riportare il Milan ai vertici abbia avuto un peso importante nella sua scelta. Il difensore è consapevole del momento attraversato negli ultimi anni dai rossoneri, ma proprio questo aspetto ha reso ancora più stimolante la sua decisione.

“Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è stato ad un livello come l’Inter o il Napoli. Ma giocare per una squadra così e cercare di far vincere sarebbe una soddisfazione molto più bella che giocare in una squadra che sta vincendo già adesso”.

Gila e il nuovo Milan: “Abbiamo fatto un mercato importante”

Il difensore ha poi parlato del nuovo progetto rossonero e degli investimenti effettuati durante l’estate. Gila considera importante il lavoro svolto dalla società per costruire una squadra in grado di tornare competitiva.

“Sono molto contento di essere in questa società. Abbiamo fatto un mercato importante a livello economico, abbiamo portato pezzi importanti per il progetto. Io cerco di aiutare la squadra in tutti i momenti e dare ciò che sono in campo”.

Tra i nuovi acquisti ci sono anche Gonçalo Ramos e Diego Moreira, oltre allo stesso Gila. L’obiettivo dichiarato dal difensore è contribuire alla crescita del gruppo e riportare il Milan verso i livelli che la sua storia richiede.

Il sogno di Gila: riportare il Milan a vincere

La scelta del difensore nasce quindi dalla volontà di essere protagonista di un percorso ambizioso. Gila non ha nascosto la soddisfazione per l’inizio della nuova avventura e ha indicato chiaramente l’obiettivo: aiutare il Milan a tornare competitivo e regalare nuove soddisfazioni ai suoi tifosi.

“È un buon inizio portare questi giocatori per far tornare il Milan in alto. Non al massimo per come è stato nella sua storia, ma per iniziare a crescere e dare soddisfazione ai tifosi”.

Interesse dell’Inter confermato, ma scelta rossonera: Gila ha deciso di sposare il progetto Milan con un obiettivo preciso, provare a vincere e contribuire alla rinascita del club.