Milan, Amorim gestisce Modric ed esalta Ramos: “Sta dimostrando il suo valore”

Ruben Amorim fa il punto sulla gestione di Luka Modric e sulla crescita di alcuni dei giovani del Milan. Il tecnico rossonero ha parlato della necessità di dosare le energie del centrocampista croato e ha dedicato parole importanti anche a Gonçalo Ramos, reduce da un periodo positivo con la Nazionale.

Modric, Amorim: “Impossibile che giochi sempre a quell’intensità”

Il tema principale riguarda la gestione di Luka Modric. Il centrocampista croato continua a essere una figura centrale per il Milan, ma l’età impone inevitabilmente una gestione attenta delle sue energie.

“Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità“.

Il tecnico ha però sottolineato l’atteggiamento del croato durante gli allenamenti:

“Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti. Ama il calcio, ama stare sul campo e questo è fondamentale per noi”.

Parole che confermano la centralità di Modric all’interno del gruppo rossonero, anche quando la scelta sarà quella di concedergli un turno di riposo.

Ramos convince Amorim: “Sta dimostrando il suo valore”

Amorim ha poi affrontato il tema dei singoli, soffermandosi in particolare su Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese è reduce da una prestazione importante con la Nazionale, con il gol decisivo contro la Danimarca.

“Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l’ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore“.

Il tecnico ha quindi escluso una gestione basata esclusivamente sull’età o sul minutaggio:

“Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l’età o il minutaggio”.

Dal reparto offensivo a Pulisic: “Dobbiamo creare più occasioni”

Secondo Amorim, il principale margine di miglioramento del Milan riguarda la capacità di costruire occasioni da gol. Il problema, nelle parole dell’allenatore, non riguarda un singolo attaccante.

“Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo”.

L’obiettivo è coinvolgere maggiormente tutti gli elementi offensivi, compresi Christian Pulisic e Cisse:

“La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cisse. È un lavoro di squadra”.

Milan, Amorim chiede una crescita collettiva

Il messaggio dell’allenatore è quindi chiaro: la gestione dei singoli deve essere inserita all’interno di un percorso collettivo. Modric va dosato, mentre Ramos e gli altri attaccanti devono essere messi nelle condizioni migliori per incidere.

Per Amorim, il prossimo passo del Milan passa soprattutto dalla capacità di aumentare la produzione offensiva e creare più occasioni per tutti. Non una questione di singoli, ma un lavoro di squadra.