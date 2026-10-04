Milan, blitz per Endrick a gennaio: il brasiliano non trova spazio con Mourinho, Cardinale ci riprova

Il Milan torna a pensare a Endrick. L’attaccante brasiliano del Real Madrid è finito nuovamente nei radar rossoneri in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Gerry Cardinale potrebbe provare a riaprire il discorso per il classe 2006, già seguito in passato e considerato un profilo ideale per il futuro dell’attacco.

Endrick, poco spazio con Mourinho: il Milan osserva

La situazione del brasiliano a Madrid può favorire una nuova offensiva rossonera. Dopo il prestito al Lione della scorsa stagione, nel quale ha collezionato 21 presenze e 8 gol, Endrick è tornato al Real Madrid con l’obiettivo di ritagliarsi maggiore spazio.

Finora, però, il percorso non è stato semplice. Il giovane attaccante non sembra rientrare stabilmente nelle rotazioni di José Mourinho e la sua presenza in campo è rimasta limitata. Una situazione che il Milan sta monitorando con attenzione, soprattutto pensando alla finestra invernale.

Il Milan studia il blitz a gennaio

Il club rossonero aveva già valutato Endrick in precedenza e potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. L’idea più realistica, secondo lo scenario riportato dalla Gazzetta, non sarebbe quella di acquistare subito il giocatore a titolo definitivo, ma di puntare su una formula temporanea.

Il prestito rappresenterebbe infatti la soluzione più concreta per permettere al brasiliano di trovare continuità e al Milan di inserire un talento di assoluto livello senza affrontare immediatamente un investimento definitivo particolarmente oneroso.

Cardinale ci riprova: i rapporti con RedBird possono aiutare

Un altro elemento che potrebbe favorire il Milan riguarda i rapporti tra RedBird e l’agenzia che gestisce gli interessi di Endrick. Un canale già esistente che potrebbe rivelarsi utile qualora il club rossonero decidesse di accelerare la trattativa.

La società milanista è alla ricerca di profili in grado di aumentare la qualità e la profondità del reparto offensivo e Endrick rappresenterebbe una scommessa importante anche in prospettiva.

Dal Real Madrid al Milan: il prestito può essere la chiave

Il Real Madrid aveva già bloccato in estate la possibilità di una partenza definitiva del brasiliano, preferendo mantenere il controllo sul proprio giovane talento. La situazione potrebbe però essere rivalutata a gennaio qualora Endrick continuasse a trovare poco spazio.

Il Milan resta quindi alla finestra. La pista non è ancora una trattativa concreta, ma l’ipotesi di un prestito può trasformare Endrick in uno dei nomi più interessanti del mercato rossonero di gennaio.

Endrick-Milan, un’operazione da seguire

Per il brasiliano, Milano potrebbe rappresentare l’occasione per giocare con maggiore continuità e rilanciarsi dopo un periodo complicato. Per il Milan, invece, sarebbe la possibilità di aggiungere alla rosa un talento giovanissimo e con margini di crescita enormi.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’idea si trasformerà in una vera trattativa. Per ora, il nome di Endrick torna a circolare con forza: Cardinale studia il blitz, il Milan osserva e gennaio può diventare il momento giusto per provarci.