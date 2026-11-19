Filippo Terracciano è un difensore centrale italiano del Milan. È nato a Verona l’8 febbraio 2003, è alto 1,86 metri e indossa la maglia numero 42. Gioca nel Milan dall’8 gennaio 2024, dopo la formazione nell’Hellas Verona, e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. Con l’Italia Under 21 ha 1 presenza.

Chi è Filippo Terracciano

Filippo Terracciano nasce a Verona l’8 febbraio 2003 ed è un difensore centrale destro alto 1,86 metri. Fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, e ha il contratto fino al 30 giugno 2028. Indossa la maglia numero 42. Non va confuso con Pietro Terracciano, portiere del Milan.

Ha fatto la trafila nelle giovanili dell’Hellas Verona fino alla Serie A, prima di passare al Milan a stagione in corso.

La carriera nell’Hellas Verona

Terracciano comincia nell’Under 17 dell’Hellas Verona: 3 partite nel 2018-19 e 17 nel 2019-20, con 3 gol. Nel 2020-21 gioca 12 partite del campionato Primavera 2, segna un gol ed è anche nel giro della prima squadra, senza scendere in campo. Nel 2021-22 gioca 31 partite di Primavera 1, con 3 assist, e fa il suo esordio in Serie A.

Il salto arriva nel 2022-23: 20 presenze in Serie A con il Verona e un assist. Nella prima parte del 2023-24 ne aggiunge 18, con un altro assist.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo ingaggia l’8 gennaio 2024 e nella seconda parte del 2023-24 lo fa giocare 3 partite di Serie A, più 2 di Europa League e una di Coppa Italia. Nel 2024-25 gioca 13 partite di campionato, una di Coppa Italia e 2 di Champions League. Fino al 2024-25 ha giocato 16 partite di Serie A con il Milan.

Nel 2025-26 gioca alla Cremonese, in Serie A: 36 presenze e 2 gol. È il suo anno con più partite in carriera. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Terracciano nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Terracciano al Milan dopo l’anno alla Cremonese. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

3 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 19:28.

Caratteristiche tecniche

Terracciano è un difensore centrale destro alto 1,86 metri. Il dato più significativo della sua carriera è la continuità: 20 e 18 partite di Serie A con il Verona e 36 con la Cremonese. I suoi 2 gol del 2025-26 sono i primi in Serie A.

Statistiche di Filippo Terracciano, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2018-19 Hellas Verona Under 17 Campionato Under 17 3 0 0 2019-20 Hellas Verona Under 17 Campionato Under 17 17 3 0 2020-21 Hellas Verona Primavera Primavera 2, girone A 12 1 0 2021-22 Hellas Verona Primavera Primavera 1 31 0 3 2021-22 Hellas Verona Serie A 1 0 0 2022-23 Hellas Verona Serie A 20 0 1 2023-24 Hellas Verona Serie A 18 0 1 2023-24 Milan Serie A 3 0 0 2024-25 Milan Serie A 13 0 0 2025-26 Cremonese Serie A 36 2 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 3 0 0 Totale Milan Serie A 19 0 0

Terracciano con la nazionale italiana

Terracciano ha giocato con le nazionali giovanili dell’Italia e ha 1 presenza con l’Under 21.

Domande frequenti su Filippo Terracciano

Dove è nato Filippo Terracciano?

A Verona, l’8 febbraio 2003.

Da quando gioca nel Milan Filippo Terracciano?

Dall’8 gennaio 2024. Prima giocava nell’Hellas Verona. Il contratto dura fino al 30 giugno 2028.

Che numero di maglia ha Filippo Terracciano?

Il 42.

