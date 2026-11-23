PAOLO DI CANIO NON LE MANDA A DIRE: show contro Leao in quel di Sky.





Dopo il netto 5-1 del Milan contro il Frosinone, l’ex calciatore è intervenuto a Sky Calcio Club, elogiando le prestazioni di Cisse e Moreira e lanciando una durissima frecciata a Rafael Leao.

Nel corso della trasmissione, Di Canio ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento e lo spirito di squadra dei due giovani rossoneri, arrivando a considerarli superiori al portoghese per serietà, incisività e capacità di mettersi al servizio dei compagni.

Ma le critiche non si sono fermate qui: secondo l’opinionista, con Leao il Milan si troverebbe a metà classifica, mettendo così in discussione il contributo dell’ex numero 10 al rendimento della squadra.