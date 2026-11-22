Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Frosinone. Il tecnico rossonero è uscito allo scoperto sul momento attuale di Goncalo Ramos, che non riesce ad imporsi in fase realizzativa.

Il portoghese non è ancora il bomber tanto atteso e sperato dai tifosi rossoneri, ma l’ex Manchester United ha dichiarato che non si costruisce tutto subito: