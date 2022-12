Il 18 gennaio a Riyadh, in Arabia Saudita, sarà disputata la Supercoppa Italiana 2022/23.

Come tutti sappiamo le due squadre che arrivano a giocarsi questo trofeo sono rispettivamente la vincitrice dello scudetto, ovvero il Milan, e la vincitrice della Coppa Italia, l’Inter.

Dunque si tratterà di un vero e proprio derby della madonnina, che vedrà le due squadre di Milano scendere in campo per vincere il primo trofeo della stagione, nonchè del 2023.

Milan ed Inter quest’anno non guadagneranno i soliti 6,5 milioni di euro, pattuiti in passato con il contratto standard, ma ben 7,5 milioni.

La squadra campione in carica della Supercoppa è l’Inter, che l’anno scorso a San Siro, vinse al 120′ minuto contro la Juventus grazie al gol di Sanchez.

Milan Inter Supercoppa (Getty Images)

Supercoppa, Milan-Inter: dove si gioca

L’evento tornerà a svolgersi in Arabia Saudita, a differenza dell’anno scorso che per non mettere a rischio le squadre si era deciso di non spostarsi restando in Italia e scegliendo San Siro come stadio.

Riyadh farà da cornice al Derby della Madonnina tra Milan e Inter che si giocherà mercoledì 18 gennaio, alle ore 22 locali, che corrispondono alle 20 italiane.

Il Derby tra Milan e Inter è stato protagonista in Supercoppa Italiana solamente una volta nel 2011, anno in cui il Milan partecipava da vincitore dello Scudetto, mentre l’Inter come regina di Coppa Italia, esattamente come quest’anno. La partita vide il Milan portare a casa la vittoria, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder.

Supercoppa, dove vedere Milan Inter

Dove si potrà vedere la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter? La partita sarà visibile sulle reti Mediaset, più precisamente su Canale 5, mentre in streaming su Mediaset Play tramite PC, Smart TV o smartphone.

Tatiana Digirolamo