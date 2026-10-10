Amorim schiera il tridente con Pulisic e Moreira insieme dal 1′ contro il Sassuolo

Contro il Sassuolo Ruben Amorim potrebbe finalmente schierare Christian Pulisic e Diego Moreira insieme dal primo minuto. I due offensivi rossoneri fin qui hanno condiviso il campo per appena 78 minuti complessivi.
Pulisic al centro, Moreira a sinistra: davanti Ramos
Diego Moreira, reduce da tre gol consecutivi in Serie A, dovrebbe occupare la fascia sinistra nel 4-2-3-1 rossonero. L’assenza per infortunio di Saelemaekers apre lo spazio per questa soluzione tattica. Pulisic agirà invece centralmente alle spalle di Gonçalo Ramos, dopo aver ritrovato gol e titolarità contro il Lecce.
Con Chukwueze posizionato a destra, il Milan si presenterà al Mapei Stadium con un trio offensivo radicalmente diverso da quello visto nelle prime sei uscite stagionali. Velocità, tecnica e imprevedibilità caratterizzano questa configurazione, lontana dalle scelte iniziali di Amorim.
La sfida al Sassuolo rappresenta l’occasione concreta per testare questa combinazione offensiva dall’inizio, dopo i soli 78 minuti di convivenza in campo fin qui accumulati dai due giocatori.