Milan, tre profili per la mediana: Scott, Ayari e la sorpresa Zorgane

Il Milan valuta tre centrocampisti internazionali per gennaio: Alex Scott del Bournemouth, Yasin Ayari del Brighton e Adem Zorgane, mediano moderno del campionato belga.

Scott e Ayari: i nomi principali nel mirino

Secondo Niccolò Ceccarini, il primo obiettivo è Alex Scott del Bournemouth. Il centrocampista inglese impressiona in Premier League e ha già attirato l’interesse di Arsenal e Chelsea. La trattativa presenta però ostacoli significativi: il costo supera i 50 milioni di euro e la concorrenza dei top club complica l’operazione. A livello di profilo tecnico, Scott rappresenterebbe il mediano ideale da affiancare a Rabiot.

Il secondo nome è Yasin Ayari del Brighton, svedese duttile che può agire sia da mediano che da trequartista. La sua scadenza contrattuale a giugno 2027, con opzione unilaterale del club inglese di prolungare fino al 2028, lo rende una vera opportunità di mercato rispetto ai costi di Scott.

Zorgane: il profilo belga in ascesa

La novità è Adem Zorgane, centrocampista moderno del campionato belga. Zorgane sfrutta fisicità e doti tecniche, agendo come mediano difensivo o mezzala di inserimento. La manovra della squadra parte da lui e sa pressare efficacemente senza palla.

In questa stagione nel campionato belga, secondo i dati Sofascore, Zorgane ha collezionato 6 presenze (5 da titolare), 1 gol con xG di 1.07, nessun assist ma xA di 1.63 abbinato a 2.3 passaggi chiave per partita. Il suo tasso di precisione nei passaggi è del 85% con 53.2 completamenti a match. In fase difensiva recupera 6.5 palloni a gara e vince il 56% dei duelli totali.

I tre profili rappresentano soluzioni diverse per il centrocampo rossonero: Scott offre qualità già pronta ma a costo elevato, Ayari combina duttilità e opportunità contrattuale, Zorgane propone un profilo emergente dal calcio belga con numeri promettenti nella costruzione e nel recupero palla.