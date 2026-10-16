Dopo il Salisburgo, Bartesaghi elogia Cisse e dice: “Devo lavorare per conquistare il posto”

Bartesaghi , intervistato da Milan TV dopo il 4-0 al Salisburgo in Europa League, parla di Cisse e del proprio spazio in squadra.

Bartesaghi-Milan: il complimento a Cisse dopo il 4-0 al Salisburgo

Il difensore attribuisce il successo a un approccio entrato in campo con idee chiare. Ha detto che nei prossimi giorni il gruppo rivedrà quello che ha fatto meno bene. Il riferimento immediato è la partita di domenica.

Bartesaghi ha definito Cisse un “crac“, ricordando di averlo chiamato così anche ai tempi della Nazionale. Ha ammesso di sapere che il compagno avrebbe dato una mano, ma di non aspettarsi un impatto così forte. Per lui il giocatore è forte e continuerà ad aiutare il Milan.

Sul proprio momento, Bartesaghi dice di stare bene: