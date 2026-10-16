Salisburgo-Milan, Rabiot per Sabatini è una garanzia: le parole sul rossonero

Salisburgo-Milan finisce 4-0 in trasferta in Europa League, con i primi tre punti del Milan nella competizione: per Sabatini, Rabiot è una garanzia assoluta.

Rabiot per Sabatini è fondamentale: il centrocampo passa da lui

Sandro Sabatini ha commentato la vittoria sul proprio profilo Instagram, parlando di un successo dominante contro un avversario che, secondo lui, non va sopravvalutato. Il giornalista sostiene che il Milan abbia superato difficoltà soprattutto psicologiche, dopo le critiche seguite al pareggio con il Sassuolo.

Nello stesso intervento Sabatini ha indicato le alternative emerse dalla partita. Cisse, secondo lui, è difficile da escludere dopo la sua tripletta. Camarda appare sempre più opaco, mentre Jashari è definito da Sabatini di livello Musah. Bartesaghi si candida a più spazio e Hutchinson viene giudicato più significativo di Chukwueze. Su Rabiot, però, Sabatini non ha dubbi: