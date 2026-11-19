Lorenzo Torriani è un portiere italiano del Milan. È nato a Vimodrone il 31 gennaio 2005, è alto 1,97 metri e indossa la maglia numero 96. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, è nel gruppo della prima squadra dal 1 luglio 2024 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia Under 21 ha 1 presenza.
Chi è Lorenzo Torriani
Lorenzo Torriani nasce a Vimodrone, alle porte di Milano, il 31 gennaio 2005. È un portiere destro alto 1,97 metri e fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Ha fatto la trafila nel settore giovanile del Milan e indossa la maglia numero 96. Fa parte del gruppo dei portieri insieme a Mike Maignan e Pietro Terracciano, e il suo contratto scade il 30 giugno 2030.
Il percorso nelle giovanili
Il suo primo anno nei dati del Milan è il 2021-22, nel campionato Under 17: gioca 23 partite, subisce 21 gol e chiude 8 volte senza reti al passivo. Aggiunge 3 presenze nella fase finale del torneo, con un’altra porta inviolata.
Nel 2022-23 gioca 14 partite nel campionato Under 18, con 5 porte inviolate, e 2 nel campionato Primavera. Gioca anche 2 partite di Coppa Italia Primavera e viene convocato in Youth League. Nel 2023-24 aggiunge 5 presenze nell’Under 18, con 4 porte inviolate e solo 2 gol subiti, e viene convocato per le partite di Primavera 1 e di Serie A.
Dal Milan Futuro alla prima squadra
Nel 2024-25 Torriani entra nel gruppo della prima squadra: è convocato per 35 partite di Serie A e per le coppe. Con i grandi gioca due partite, una in Coppa Italia e una in Champions League. Per fare esperienza gioca con Milan Futuro, in Serie C girone B, 6 partite con 2 porte inviolate.
Nel 2025-26 il Milan Futuro gioca in Serie D e Torriani ne è il portiere: 22 presenze in campionato, 6 volte senza subire gol, più una partita nei playoff. In quella stagione è convocato in prima squadra per 16 partite di Serie A. Fino al 2025-26 non aveva presenze in Serie A. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Torriani nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la terza di Torriani nel gruppo della prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Torriani è un portiere destro di 1,97 metri. Il dato più concreto del suo percorso è la crescita in campo: dopo i 23 incontri nell’Under 17 e i 14 nell’Under 18, nel 2025-26 ha giocato 22 partite nel Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, con 6 porte inviolate. In una carriera ancora breve, la sua esperienza arriva soprattutto dalle giovanili e dal Milan Futuro.
Statistiche di Lorenzo Torriani, stagione per stagione
Le presenze, i gol subiti e le porte inviolate sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte. Le porte inviolate della stagione in corso non sono disponibili in automatico.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol subiti
|Porte inviolate
|2021-22
|Milan Under 17
|Campionato Under 17
|23
|21
|8
|2022-23
|Milan Under 18
|Campionato Under 18
|14
|17
|5
|2022-23
|Milan Primavera
|Primavera 1
|2
|3
|0
|2023-24
|Milan Under 18
|Campionato Under 18
|5
|2
|4
|2024-25
|Milan Futuro
|Serie C, girone B
|6
|11
|2
|2025-26
|Milan Futuro
|Serie D, girone B
|22
|22
|6
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|0
|0
|n.d.
Torriani con la nazionale italiana
Torriani gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 1 presenza.
Domande frequenti su Lorenzo Torriani
Dove è nato Lorenzo Torriani?
A Vimodrone, il 31 gennaio 2005.
Quanto è alto Lorenzo Torriani?
1,97 metri. È un portiere destro.
Che numero di maglia ha Torriani?
Il 96.