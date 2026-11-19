Lorenzo Torriani è un portiere italiano del Milan. È nato a Vimodrone il 31 gennaio 2005, è alto 1,97 metri e indossa la maglia numero 96. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, è nel gruppo della prima squadra dal 1 luglio 2024 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con l’Italia Under 21 ha 1 presenza.

Chi è Lorenzo Torriani

Lorenzo Torriani nasce a Vimodrone, alle porte di Milano, il 31 gennaio 2005. È un portiere destro alto 1,97 metri e fa parte della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Ha fatto la trafila nel settore giovanile del Milan e indossa la maglia numero 96. Fa parte del gruppo dei portieri insieme a Mike Maignan e Pietro Terracciano, e il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Il percorso nelle giovanili

Il suo primo anno nei dati del Milan è il 2021-22, nel campionato Under 17: gioca 23 partite, subisce 21 gol e chiude 8 volte senza reti al passivo. Aggiunge 3 presenze nella fase finale del torneo, con un’altra porta inviolata.

Nel 2022-23 gioca 14 partite nel campionato Under 18, con 5 porte inviolate, e 2 nel campionato Primavera. Gioca anche 2 partite di Coppa Italia Primavera e viene convocato in Youth League. Nel 2023-24 aggiunge 5 presenze nell’Under 18, con 4 porte inviolate e solo 2 gol subiti, e viene convocato per le partite di Primavera 1 e di Serie A.

Dal Milan Futuro alla prima squadra

Nel 2024-25 Torriani entra nel gruppo della prima squadra: è convocato per 35 partite di Serie A e per le coppe. Con i grandi gioca due partite, una in Coppa Italia e una in Champions League. Per fare esperienza gioca con Milan Futuro, in Serie C girone B, 6 partite con 2 porte inviolate.

Nel 2025-26 il Milan Futuro gioca in Serie D e Torriani ne è il portiere: 22 presenze in campionato, 6 volte senza subire gol, più una partita nei playoff. In quella stagione è convocato in prima squadra per 16 partite di Serie A. Fino al 2025-26 non aveva presenze in Serie A. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Torriani nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la terza di Torriani nel gruppo della prima squadra. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol subiti

0 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:37.

Caratteristiche tecniche

Torriani è un portiere destro di 1,97 metri. Il dato più concreto del suo percorso è la crescita in campo: dopo i 23 incontri nell’Under 17 e i 14 nell’Under 18, nel 2025-26 ha giocato 22 partite nel Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, con 6 porte inviolate. In una carriera ancora breve, la sua esperienza arriva soprattutto dalle giovanili e dal Milan Futuro.

Statistiche di Lorenzo Torriani, stagione per stagione

Le presenze, i gol subiti e le porte inviolate sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte. Le porte inviolate della stagione in corso non sono disponibili in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol subiti Porte inviolate 2021-22 Milan Under 17 Campionato Under 17 23 21 8 2022-23 Milan Under 18 Campionato Under 18 14 17 5 2022-23 Milan Primavera Primavera 1 2 3 0 2023-24 Milan Under 18 Campionato Under 18 5 2 4 2024-25 Milan Futuro Serie C, girone B 6 11 2 2025-26 Milan Futuro Serie D, girone B 22 22 6 2026-27 (in corso) Milan Serie A 0 0 n.d.

Torriani con la nazionale italiana

Torriani gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 21, con cui ha collezionato 1 presenza.

Domande frequenti su Lorenzo Torriani

Dove è nato Lorenzo Torriani?

A Vimodrone, il 31 gennaio 2005.

Quanto è alto Lorenzo Torriani?

1,97 metri. È un portiere destro.

Che numero di maglia ha Torriani?

Il 96.

