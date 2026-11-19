Stefano Cocirio è il direttore finanziario (Chief Financial Officer) del Milan. Ha la doppia cittadinanza italiana e britannica, è CFO dal febbraio 2023 e fa parte del consiglio di amministrazione del club. Prima ha lavorato in Credit Suisse, in Apax Partners e nel fondo Elliott.

Chi è Stefano Cocirio

Stefano Cocirio è il direttore finanziario dell’AC Milan, il Chief Financial Officer. Ha la doppia cittadinanza, italiana e britannica, ed è uno dei cinque dirigenti del management indicati nell’organigramma del club, insieme al presidente Paolo Scaroni, all’amministratore delegato Massimo Calvelli, alla responsabile del marchio Francesca Montini e al responsabile dei ricavi Maikel Oettle. Fa parte anche del consiglio di amministrazione. La struttura completa è nella pagina sulla dirigenza del Milan.

Ha costruito la carriera nella finanza e nei fondi di investimento, prima di entrare nel calcio.

La formazione

Cocirio si è laureato in economia e finanza alla ESCP Business School e ha conseguito un master in business administration alla Harvard Business School.

Credit Suisse, Apax ed Elliott

Cocirio ha iniziato la carriera in Credit Suisse e poi in Apax Partners, società di private equity. Nel 2015 è entrato in Elliott Advisors come associate portfolio manager. Il fondo Elliott ha controllato il Milan dal 2018 al 2022, e secondo il comunicato ufficiale del club Cocirio ha contribuito al rilancio della società in quegli anni. Ha lasciato il fondo alla fine del 2022.

La nomina a direttore finanziario

Il Milan ha annunciato la nomina di Cocirio a Chief Financial Officer il 20 febbraio 2023, nella nuova gestione guidata da RedBird. Il suo incarico è il coordinamento della finanza, dell’amministrazione, della tesoreria, degli acquisti e del controllo di gestione, con una partecipazione alle decisioni strategiche del club. All’epoca rispondeva direttamente all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il vertice operativo del club è oggi Massimo Calvelli.

Dalla gestione Elliott a quella RedBird

Secondo il comunicato del 2023, Cocirio fa parte del consiglio di amministrazione del Milan dal 2018. È quindi uno dei pochi dirigenti che hanno lavorato nel club sia con la proprietà Elliott sia con quella di RedBird, guidata da Gerry Cardinale. Nell’organigramma attuale compare come direttore finanziario, accanto al presidente Paolo Scaroni e all’amministratore delegato Massimo Calvelli.

Cosa fa un direttore finanziario in una società di calcio

In una società di calcio il direttore finanziario segue il bilancio, la tesoreria, gli acquisti e il controllo dei conti. Ogni operazione di mercato ha un effetto sui conti, ed è per questo che la finanza partecipa alle decisioni strategiche. Non sceglie chi gioca né quali giocatori comprare: sono compiti dell’area sportiva e della proprietà. Per le trattative si veda il calciomercato del Milan, per i giocatori la rosa del Milan 2026/27.

Il percorso in sintesi

Periodo Incarico Prima del 2015 Credit Suisse e Apax Partners 2015-2022 Associate portfolio manager in Elliott Advisors dal 20 febbraio 2023 Direttore finanziario (CFO) del Milan

Domande frequenti

Da quando Stefano Cocirio è direttore finanziario del Milan?

Dal 20 febbraio 2023, data dell’annuncio ufficiale del club.

Cosa faceva prima?

Ha lavorato in Credit Suisse, in Apax Partners e, dal 2015 al 2022, nel fondo Elliott.

Che titoli di studio ha?

Una laurea in economia e finanza alla ESCP Business School e un MBA alla Harvard Business School.

Chi sono gli altri dirigenti del management?

Il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Massimo Calvelli, Francesca Montini e Maikel Oettle.

Per tutti i ruoli del club c’è la pagina sulla dirigenza del Milan.