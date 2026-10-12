Milan, Borghi netto sul pareggio contro il Sassuolo: “Ancora poche cose fissate in squadra…”

Sassuolo-Milan finisce 1-1 con gol di Adrien Rabiot, e Stefano Borghi vede ancora poche cose fissate nella proposta calcistica dei rossoneri.

Il pareggio arriva al rientro dalla lunga sosta per le Nazionali. Nelle interviste, il tecnico Ruben Amorim e Adrien Rabiot, autore del gol, parlano di due punti buttati via

Nel suo consueto video di recap del weekend di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Sport 24 Stefano Borghi commenta la gara del Mapei Stadium:

“Il Milan che ho visto è un Milan che conferma che di cose fissate ce ne sono ancora poche, di cose conquistate dal punto di vista proprio della proposta calcistica. Detto che il Milan si è presentato con l’idea tattica, il disegno tattico che aveva avuto contro il Lecce, ma con due sostanziali differenze, Moreira e Gabbia. Moreira che dal primo minuto mi è sostanzialmente piaciuto per gli impulsi che ha dato. Non c’era Modric e la cosa cambia”.