Milan, con Gabbia ai box ritorna Tomori? Può essere una seria possibilità per Amorim!

Matteo Gabbia è uscito in barella contro il Sassuolo, e la difesa del Milan adesso ha bisogno di nuove idee, specialmente per via del passaggio a 4 nel nuovo sistema adottato da Amorim nell’ultima uscita.

Occhio a Tomori: l’inglese ci proverà

In rosa c’è ancora Tomori. Rimasto ai margini sin dall’estate, è rientrato nel gruppo squadra al termine dell’ultima finestra di calciomercato per via dell’addio non avvenuto. Finora l’ex Chelsea non è mai stato preso in considerazione da Amorim, ma ha sempre svolto gli allenamenti con i compagni.

L’infortunio rimediato da Gabbia nell’ultima partita di campionato è grave e preoccupa fortemente. Adesso l’inglese ha un’opportunità ghiotta: ogni momento nell’allenamento può essere decisivo per convincere Amorim a puntare su di lui. Con il nuovo passaggio a quattro, o anche in caso di ritorno a tre, si apre fortemente il ballottaggio con De Winter per una maglia da titolare. Tomori è pronto a tornare in campo, ma la scelta finale spetta solo all’ex allenatore dello Sporting Lisbona.