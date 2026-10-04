Pulisic rimane, il Milan lo blinda: è (quasi) tutto fatto per il suo rinnovo

Pulisic e il Milan hanno trovato l’accordo sul rinnovo contrattuale. L’americano ha confermato la volontà di rimanere in rossonero durante l’incontro con i tifosi al Milan store di San Siro.

Pulisic sceglie il Milan: il rinnovo si concretizza

Christian Pulisic ha deciso di legarsi ulteriormente al club rossonero. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore ha dichiarato direttamente:

“Desidero rimanere qui, stiamo parlando del rinnovo con il Milan. Sono felice in rossonero: ora mi sento bene, le mie gambe stanno rispondendo”.

La fiducia del Milan in Pulisic non è mai venuta meno. Nemmeno durante l’estate, quando il calciatore attraversava un momento di difficoltà. Sia la proprietà che la nuova gestione tecnica hanno mantenuto fermezza sulle qualità dell’americano, considerandolo uno dei pilastri su cui costruire il nuovo ciclo sotto la guida di Ruben Amorim.

Il ritorno in campo: da incertezza a certezza tattica

Pulisic è tornato a essere il miglior giocatore del Milan dopo il match con la Lazio. L’inizio della stagione attuale lo aveva visto soffrire, con prestazioni insufficienti e infortuni che ne avevano limitato l’impatto. Tuttavia, una volta reintegrato pienamente nella squadra, ha ripreso a esprimere quella qualità offensiva che lo contraddistingue.

Quale peso avrà questo rinnovo per le ambizioni del Milan? Considerevole. Mantenere un calciatore di questa caratura significa preservare un elemento capace di fare la differenza in partite decisive, soprattutto nelle competizioni europee dove il Milan intende tornare protagonista. Pulisic garantisce velocità, inserimenti intelligenti e una capacità realizzativa che in Serie A rimane rara tra gli esterni.